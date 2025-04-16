Во время налета дронов в Ивановской области пострадали два человека

Два человека пострадали в результате утренней атаки дронов в Ивановской области. Об этом сообщили в областном правительстве.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, утром дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа над территорией Ивановской области. Налету подвергся город Шуя.

«По оперативным данным штаба, погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь», – сообщили в правительстве Ивановской области.

Телеграм-канал «Shot» уточнил, что ранения получила женщина, которая в момент атаки находилась в собственном доме. Неподалеку упал сбитый дрон, взрывной волной выбило окна. Женщину ранило осколками стекла.

В оперштабе добавили, что система оповещения отработала штатно. Эвакуация не объявлялась. Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий.

Иваново, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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