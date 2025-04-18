Житель Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Дорогощь Грайворонского округа дрон сдетонировал рядом с автомобилем, в результате чего водитель получил ранения. Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму», – уточнил губернатор.

«Транспортное средство получило повреждения», – добавил Гладков.

Ранее сегодня в результате атаки украинского дрона получил ранения еще один житель Белгородской области.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube