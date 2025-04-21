В Ставрополе осудили банду взяточников, орудовавших в университете МВД

В Ставрополе осудили 15 участников преступной группы, которые в течение нескольких лет получали взятки в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

«Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 15 участников преступного сообщества, работавших и обучавшихся в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России», – говорится в сообщении.

Суд рассматривал уголовные дела о создании преступного сообщества и участия в нем, а также о незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств.

Было доказано, что замначальника факультета заочного обучения Сергей Крапивин в 2015 году создал и возглавил ОПГ из числа заведующих кафедрами и слушателей. Все они систематически получали взятки от студентов за гарантированный допуск к промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также обеспечение их успешной сдачи независимо от показанных в период экзаменов знаний. Общая сумма взяток – 5,8 млн рублей.

Один из участников банды незаконно приобрел и хранил по месту жительства боевые патроны и взрывное устройство, отмечается в сообщении надзорного ведомства.

«Всем подсудимым в соответствии с позицией государственного обвинения назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 лет 9 месяцев до 18 лет, со штрафом от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, с лишением специальных званий и запретом на осуществление отдельных видов деятельности. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов», – добавили в Генпрокуратуре.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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