российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 апреля 2025, 15:33 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Ставрополе осудили банду взяточников, орудовавших в университете МВД

В Ставрополе осудили 15 участников преступной группы, которые в течение нескольких лет получали взятки в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

«Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 15 участников преступного сообщества, работавших и обучавшихся в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России», – говорится в сообщении.

Суд рассматривал уголовные дела о создании преступного сообщества и участия в нем, а также о незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств.

Было доказано, что замначальника факультета заочного обучения Сергей Крапивин в 2015 году создал и возглавил ОПГ из числа заведующих кафедрами и слушателей. Все они систематически получали взятки от студентов за гарантированный допуск к промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также обеспечение их успешной сдачи независимо от показанных в период экзаменов знаний. Общая сумма взяток – 5,8 млн рублей.

Один из участников банды незаконно приобрел и хранил по месту жительства боевые патроны и взрывное устройство, отмечается в сообщении надзорного ведомства.

«Всем подсудимым в соответствии с позицией государственного обвинения назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 лет 9 месяцев до 18 лет, со штрафом от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, с лишением специальных званий и запретом на осуществление отдельных видов деятельности. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов», – добавили в Генпрокуратуре.

Ставрополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Коррупция

Руководили преступной группой: экс-губернатору Курской области и его заместителю предъявлены обвинения / Экс-губернатор Курской области задержан по подозрению в крупном мошенничестве / Двух чиновников в Ивановской области подозревают во взятках за контракты на ремонт дорог / В Башкирии задержали главу регионального управления ФСИН / Суд отправил под арест бывшего первого замглавы правительства Коми по делу о крупной взятке / Главу радиотехнической службы ВМФ РФ обвинили во взяточничестве / Генпрокуратура выявила хищение более 100 млн рублей в институте Рособрнадзора / Директора нижегородского филиала РАНХиГС задержали по делу о крупной взятке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,