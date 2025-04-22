ЧП во Владимирской области: идет массовая эвакуация населения

Во Владимирской области после взрыва на военном складе началась эвакуация населения из 7 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, речь идет о населенных пунктах Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. «В городе Киржаче на базе 5 школ и 2 домов культуры развернуты пункты временного размещения. Администрация района организовала автобусы для перевозки граждан», – уточнили в МЧС.

В регионе по указанию главы МЧС России Александра Куренкова наращиваются группировки пожарных и спасателей.

Ранее в Министерстве обороны России подтвердили данные о взрывах на военных складах.

О пострадавших не сообщается.

Владимир, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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