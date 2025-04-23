Детонация на складах боеприпасов во Владимирской области завершается – губернатор

На военных складах в Киржачском районе Владимирской области, где накануне из-за возгорания начались взрывы боеприпасов, постепенно завершается детонация. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Детонация на складах постепенно завершается, но требуется проведение обследований и оценка последствий», – написал он в своем телеграм-канале.

Авдеев добавил, что школы и другие образовательные учреждения в районе в среду, 23 апреля, не работают. Также, по его словам, сегодня не будет работать ряд предприятий.

Губернатор также сообщил, что после ЧП в Киржачском районе закрыты дороги Киржач – Дубки, от Киржача до деревни Илейкино, от деревни Песьяне до деревни Аленино.

В пункты временного размещения, по последним данным, из зоны ЧС эвакуированы 495 человек.

Напомним, 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части в Киржачском районе Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. В Минобороны РФ назвали причиной инцидента нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. При детонации боеприпасов пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы. Угрозы жизни пострадавших нет, уточнил губернатор. В Киржачском районе введен режим ЧС. Проведена эвакуация воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.

Владимир, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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