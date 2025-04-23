В России против Apple возбудили дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

В отношении американской компании Apple в России возбудили дело об административном правонарушении по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом ТАСС сообщили в Таганском суде Москвы. Дата заседания по делу пока не назначена.

«В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Apple Distribution International по ч. 3 ст. ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета)», – сказали в суде.

По этой статье юрлицам грозит штраф до 4 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Основанием для привлечения американской компании к административной ответственности послужило использование информационно-телекоммуникационных сетей, в том интернета, для распространения запрещенной информации.

Напомним, в ноябре 2024 года Таганский суд Москвы оштрафовал Apple на 3,6 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube