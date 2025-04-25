СКР подтвердил гибель генерала Москалика при взрыве машины в Балашихе

Следственный комитет России подтвердил гибель замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным ведомства, автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома №2 по улице Нестерова в Балашихе.

«По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», – сказала Петренко.

В результате взрыва, по предварительной информации, погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила представитель СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст.105, ст.222.1 УК РФ).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты, а также сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов.

Ранее о гибели генерала Москалика при взрыве авто сообщили новостные телеграм-каналы. Отмечалось, что взрыв прогремел, когда высокопоставленный военнослужащий проходил мимо припаркованного автомобиля Volkswagen Golf. В авто была заложена взрывчатка, которую активировали дистанционно.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube