10 паломников госпитализированы после ДТП с автобусом под Владимиром

После ДТП с автобусом во Владимирской области госпитализированы 10 из 35 пострадавших. Одна из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале.

По его информации, в автобусе, направлявшемся из Пскова в Кострому, находились паломники.

Всего в момент дорожной аварии в автобусе находились 55 человек, в том числе один ребенок, отметил губернатор. В Александровскую районную больницу доставлены 35 человек.

«Госпитализированы 10: одна женщина в реанимации в тяжелом состоянии, остальные девять – в травмотделении, их состояние оценивается как средней тяжести. Ребенок осмотрен врачами, в госпитализации не нуждается», – уточнил глава региона. Остальные пациенты временно размещены в дневном стационаре, добавил он.

ДТП произошло в ночь на понедельник в Александровском районе Владимирской области. Экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся. По данным телеграм-канала Mash, водитель, предположительно, уснул за рулем и потерял управление.

Владимир, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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