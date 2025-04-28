Четыре дрона ВСУ сбили в Ленинградской и Новгородской областях

Дежурные средства противоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Ленинградской областью и еще два – над Новгородской. Об этом сообщило Минобороны России.
Атака БПЛА была отбита в период с 7:30 до 8:30 мск. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уточнил, что вражеские дроны сбиты над Киришским и Волховским районами. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.
Напомним, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в 07:25 в целях безопасности полетов были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Эту меру отменили в 09:30, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. За это время на запасные аэродромы «ушли» 17 самолетов, совершавших рейсы в Пулково.
По информации Минобороны России, за ночь силы ПВО уничтожили 115 украинских беспилотников над российскими регионами. Большая часть перехвачена в Брянской области – 102.
Москва, Наталья Петрова
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