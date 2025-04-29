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Вторник, 29 апреля 2025, 15:12 мск

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В больницах Антальи после ДТП с автобусом остаются 17 россиян

После аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья в больницах остаются 17 российских туристов. Об этом заявило генконсульство России в Турции.

«По состоянию на 12:30 в больницах остаются 17 россиян. Им оказывается медицинская помощь», – сообщается в тг-канале диппредставительства.

Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство, уточнили дипмиссии.

Дипломаты находятся на связи с турецкими компетентными службами, туроператором и страховой компанией.

Ранее сообщалось, что сегодня около восьми часов утра автобус с 25 российскими туристами в районе города Манавгат вылетел с трассы, врезался в теплицу и опрокинулся. Транспорт направлялся из аэропорта Антальи в отели в городе Сиде.

Анталья, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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