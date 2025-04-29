Еще пять человек ранены в Белгородской области при атаках дронов ВСУ

В Белгородской области еще пять мирных жителей в результате атак украинских беспилотников по автомобилям. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Двое мужчин пострадали в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. У пострадавших, которые самостоятельно обратились в больницу, диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и руки, и баротравму. Атакованный дроном автомобиль полностью сгорел.

Еще одна атака БПЛА на автомобиль произошла в Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка – Становое. «Женщину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями живота и плеча бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», – написал Гладков в своем тг-канале. У автомобиля полностью разбито лобовое стекло и посечен кузов, уточнил он.

Также украинский беспилотник ударил по припаркованной машине на автодороге Красная Яруга – Отрадовка. Находившиеся рядом двое мужчин получили осколочные ранения ног. Пострадавших доставляют их в областную клиническую больницу.

Ранее сегодня на автодороге Грайворон – Илек-Пеньковка в Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину, в которой ехали пять мирных жителей. В результате удара аогибли два человека, еще трое пострадали.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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