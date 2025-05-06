ВСУ обстреляли мемориал павших героев ВОВ в Херсонской области

ВСУ атаковали мемориал павших героев Великой Отечественной войны в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Киевские боевики нанесли подлый удар по мемориалу павших героев Великой Отечественной войны в Брилевке Алешкинского округа. В результате атаки памятник получил повреждения», – написал он в своем телеграмм-канале.

Сальдо назвал удар ВСУ по памятнику «проявлением крайнего цинизма и вандализма».

Он также сообщил, что в результате украинского обстрела поврежден частный дом в Тополевке Новокаховского городского округа. По данным Сальдо, ВСУ также обстреляли Алешки, Каховку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Казачьи Лагеря, Малую Лепетиху, Новую Мачку, Саги, Старую Збурьевку и Таврийск.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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