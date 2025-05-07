ФСБ сорвала теракт на митинге памяти в Каховке – задержаны трое агентов СБУ

Сотрудники ФСБ задержали трех выходцев из Украины, которые по заданию украинских спецслужб готовили теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области во время митинга памяти. У задержанных изъято четыре самодельные бомбы с поражающими элементами Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Задержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства около памятника «Танк Т-34», установленного в городе Каховка в честь воинов освободителей Советской армии, во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города», – сообщили в спецслужбе.

Фигуранты были завербованы осенью 2024 года для передачи Киеву сведений о дислокации подразделений ВС РФ на территории Херсонской области.

«По заданию кураторов ими была предпринята неудачная попытка подрыва автомобиля с российскими военнослужащими. Также они планировали совершить убийство с применением СВУ одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области», – добавили в ФСБ.

У задержанных в ходе обысков изъято четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетических напитков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва. Кроме того, у них нашли четыре электродетонатора и три ручные гранаты.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств) и по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. «Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием», – отметили в ФСБ.

В подготовке взрыва у памятника «Танк Т-34» участвовали отец и сын, рассказал на допросе один из фигурантов. Видео с допроса распространила ФСБ. Обоих завербовала Служба безопасности Украины. Фигурант признался, что по приказу СБУ вместе с сыном «готовил теракт против русских военных и мирного населения».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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