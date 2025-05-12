Таксисты и полицейские похищали деньги у участников СВО в Шереметьево: арестованы 23 человека

По громкому уголовному делу о хищениях денег таксистами у участников специальной военной операции в московском аэропорту Шереметьево арестованы 23 человека. Среди них пятеро полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уголовные дела возбуждены по статьям о краже и мошенничестве (ст. 158 и ст. 159 Уголовного кодекса РФ). Фигурантов также обвиняют по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Следственные действия продолжаются. Управление МВД на транспорте по ЦФО проводит проверку в отношении руководства полиции аэропорта.

Ранее стало известно о возбуждении девяти уголовных дел о кражах и мошенничестве в Шереметьево. Эти преступления были выявлены в октябре прошлого года. Сообщалось, что к преступной схеме причастны двое сотрудников полиции, которые работали в столичном аэропорту. Они помогали таксистам искать потенциальных жертв среди участников СВО, которые прибывали в аэропорт Шереметьево. Еще один правоохранитель принимал незаконные решения об отказе в возбуждении уголовных дел по обращениям потерпевших.

30 апреля 2025 года Басманный суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу о краже денег у участников СВО в Шереметьево. Фигурантов отправили под стражу как минимум на два месяца.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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