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Понедельник, 12 мая 2025, 13:27 мск

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В 17 регионах России подтоплены почти 1,5 тысячи приусадебных участков и домов

В России на данный момент зоны подтопления наблюдаются в 17 регионах. Паводковые воды пришли в жилые и дачные дома, фиксируются затопления мостов и дорог. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Активно весеннее половодье в 17 субъектах. В зоне затопления находятся три жилых и 459 дачных домов, 970 приусадебных участков, 19 мостов и 27 участков дорог», – говорится в сообщении.

За прошедшую неделю подтоплены четыре жилых и 20 дачных домов, 250 приусадебных участков и 18 объектов транспортной инфраструктуры.

За этот период произошло 40 происшествий, были спасены 10 человек. В МЧС отметили, что гибель людей на воде снизилась на 28%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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