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Вторник, 13 мая 2025, 09:53 мск

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Главу минпромторга Новосибирской области подозревают в превышении полномочий

В Новосибирске задержали главу регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства Андрея Гончарова. Его подозревают в превышении полномочий. Об этом сообщает прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Кроме того, расследуется дело в отношении руководителей частной компании, которых подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, с мая 2023-го по январь 2024 года министр незаконно уменьшил объем поставок по госконтракту, но при этом оплатил компании почти 95 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники прокуратуры и передали материалы в следственные органы. К оперативной работе подключили региональное управление ФСБ.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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