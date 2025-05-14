После ударов ВСУ ранены пятеро жителей Белгородской области

В Белгородской области в результате новых ударов вооруженных формирований Украины ранены пятеро мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Одно из ЧП произошло в селе Рождествено Валуйского округа, где грузовой автомобиль подвергся атаке дрона. «Ранены двое. Оба пострадавших доставлены в Валуйскую ЦРБ. В настоящее время в отделении реанимации мужчина с открытой черепно-мозговой травмой. Медики делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь», – уточнил губернатор.

«Ещё у одного мужчины осколочные ранения ног и рук. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», – добавил Гладков.

Вместе с тем в Шебекинском округе ранен мужчина, который шел по обочине дороги Архангельское – Нехотеевка. «Бойцы самообороны доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями ноги и спины в Шебекинскую ЦРБ. Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 г. Белгорода», – сообщил глава региона.

Кроме того, в результате обстрела села Новая Таволжанка ранен еще один мужчина. «Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, лечение будет проходить амбулаторно», – отметил губернатор Белгородской области.

По его словам, сегодня утром также в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Ровенёк Белгородского района ранен еще один мирный житель.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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