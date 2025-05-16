В Казани наркоторговец погиб, убегая от полиции

Житель Казани, которого подозревают в торговле наркотиками, погиб, пытаясь скрыться от правоохранителей. Об этом сообщают местные СМИ.
Оперативники пришли в квартиру к подозреваемому на улице Абсалямова. Наркоторговец попытался скрыться, убежал на крышу, а там прыгнул в вентиляционный ход и застрял.
На место прибыли сотрудники экстренных служб и достали мужчину из магазина на первом этаже. Пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Казань, Зоя Осколкова
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