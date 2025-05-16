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Пятница, 16 мая 2025, 14:57 мск

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В Казани наркоторговец погиб, убегая от полиции

Житель Казани, которого подозревают в торговле наркотиками, погиб, пытаясь скрыться от правоохранителей. Об этом сообщают местные СМИ.

Оперативники пришли в квартиру к подозреваемому на улице Абсалямова. Наркоторговец попытался скрыться, убежал на крышу, а там прыгнул в вентиляционный ход и застрял.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и достали мужчину из магазина на первом этаже. Пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,