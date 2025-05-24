российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 24 мая 2025, 16:03 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Дроны ВСУ повредили емкости с кислотой в Новомосковске

В результате атаки украинских беспилотников на предприятии в Новомосковске были повреждены емкости с кислотой. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«На месте работают лаборатории Роспотреднадзора и оперативные службы. Пробы воздуха показали, что в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, в Новомосковске на месте происшествия работает первый заместитель – председатель правительства Михаил Пантелеев. «Ситуация на контроле», – добавил Миляев.

Тула, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

Из украинского плена вернули еще 307 российских военнослужащих / Армия России взяла под контроль три населенных пункта в ДНР и Сумской области / ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным целям на Украине / Российские войска приближаются к крупному промышленному центру Донбасса / В Тульской области ранены три местных жителя после атаки беспилотников / За полчаса над Белгородской областью перехватили 10 беспилотников / Над шестью регионами РФ уничтожено 94 украинских беспилотника / Над Белгородской областью сбиты два украинских беспилотника

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,