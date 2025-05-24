Дроны ВСУ повредили емкости с кислотой в Новомосковске

В результате атаки украинских беспилотников на предприятии в Новомосковске были повреждены емкости с кислотой. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«На месте работают лаборатории Роспотреднадзора и оперативные службы. Пробы воздуха показали, что в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.
По его словам, в Новомосковске на месте происшествия работает первый заместитель – председатель правительства Михаил Пантелеев. «Ситуация на контроле», – добавил Миляев.
Тула, Елена Володина
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