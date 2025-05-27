Более 300 жителей Курской области погибли после вторжения украинских войск

Более 300 жителей приграничных районов Курской области погибли и свыше 700 человек пострадали после вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщил прокурор региона Алексей Цуканов.

«На некогда мирной, процветающей территории нашей области погибли 313 гражданских лиц, всего пострадали 794, включая 26 раненных детей», – рассказал он на круглом столе «Курская область – форпост России, сохранение исторической памяти и правды», передает ТАСС.

Также Цуканов сообщил, что остается неизвестной судьба 789 жителей курского приграничья, среди них четверо детей.

Ранее СК РФ сообщил, что следователи установили 24 факта убийства мирных жителей курского села Русское Поречное украинскими боевиками.

Напомним, операция по освобождению Курской области от ВСУ была завершена 26 апреля.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что по делам, расследованным СК, вынесено 406 обвинительных приговоров в отношении 545 украинских военнослужащих и наемников. Речь идет о бесчеловечных преступлениях, в том числе в отношении мирного населения, подчеркнул он.

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube