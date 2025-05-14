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СКР: боевики ВСУ убили 24 жителя курского села Русское Поречное

Следователи на данный момент установили 24 факта убийства боевиками ВСУ мирных жителей села Русское Поречное в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе осмотра жилого сектора села Русского Поречного и поселка Мирного Суджанского района Курской области обнаружены части тел двух мирных жителей с признаками насильственной смерти.

Согласно данным следствия, не позднее января 2025 года военнослужащие вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию Курской области, пытали и истязали жителя села Русское Поречное и жителя поселка Мирного, а затем убили их. На телах мужчин обнаружены огнестрельные ранения.

Главным военным следственным управлением СК России по указанным обстоятельствам возбуждены и расследуются уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Устанавливаются представители ВСУ, причастные к совершенным преступлениям, отметила Петренко.

Напомним, в январе российские бойцы обнаружили в освобожденном от ВСУ Русском Поречном останки семерых мирных жителей в подвале дома. Жертвами украинских боевиков стали старики, которые не успели эвакуироваться. СКР сообщал, что с 28 сентября по 24 ноября 2024 года в Русском Поречном пятеро боевиков ВСУ застрелили 22 мирных жителя и спрятали их тела в подвал. Среди убитых были восемь изнасилованных женщин. Взятый в плен солдат ВСУ Евгений Фабрисенко признался в этом на допросе и назвал имена сослуживцев, участвовавших в расправе над мирными жителями.

Позже был задержан и помещен под стражу еще один украинский боевик, участвовавший в убийствах жителей Русского Поречного.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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