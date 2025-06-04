российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 июня 2025, 13:58 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Дагестане чиновница попалась на земельной афере в 16 миллионов рублей

Следователи провели обыски в администрации Дербентского района Дагестана по делу о мошенничестве с земельным участком на 16 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, сотрудница администрации Дербентского района и местные жители подозреваются в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и внесении ложных сведений в технический план. Речь идет о фальшивых данных о наличии нежилого здания – склада сельскохозяйственной продукции на земельном участке, расположенном в селе Мичурино.

«С использованием данного плана специалист первой категории отдела архитектуры и градостроительства администрации подготовила и передала на подпись разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, хотя фактически строительство склада на указанном земельном участке не производилось. На основании вышеуказанных подложных документов, представленных от имени родственницы местного жителя в регистрирующий орган, в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними была внесена запись о государственной регистрации права собственности на склад сельскохозяйственной продукции», – говорится в сообщении.

В дальнейшем на основании фиктивного договора купли-продажи в едином госреестре недвижимости было незаконно зарегистрировано право собственности и на земельный участок стоимостью более 16 млн рублей.

В отношении сотрудницы администрации Дербентского района и двух ее подельников, с зависимости от роли каждого, возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и внесении ложных сведений в технический план (ч. 2 ст. 170.2 УК РФ УК РФ).

В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства произошедшего.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Коррупция

Директора судоремонтного завода обвинили в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа / В Москве арестован бывший вице-губернатор Тамбовской области / Главу минпромторга Новосибирской области подозревают в превышении полномочий / Министр транспорта Бурятии задержан по делу о коррупции / Большая часть взяточников попадается на суммах до 10 тысяч рублей / В Подольске арестованы пятеро сотрудников полиции / Экс-главе «Крымавтотранса» дали 9 лет за взятки мебелью и ремонтом квартиры / В Ставрополе осудили банду взяточников, орудовавших в университете МВД

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,