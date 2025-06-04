В Дагестане чиновница попалась на земельной афере в 16 миллионов рублей

Следователи провели обыски в администрации Дербентского района Дагестана по делу о мошенничестве с земельным участком на 16 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, сотрудница администрации Дербентского района и местные жители подозреваются в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и внесении ложных сведений в технический план. Речь идет о фальшивых данных о наличии нежилого здания – склада сельскохозяйственной продукции на земельном участке, расположенном в селе Мичурино.

«С использованием данного плана специалист первой категории отдела архитектуры и градостроительства администрации подготовила и передала на подпись разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, хотя фактически строительство склада на указанном земельном участке не производилось. На основании вышеуказанных подложных документов, представленных от имени родственницы местного жителя в регистрирующий орган, в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними была внесена запись о государственной регистрации права собственности на склад сельскохозяйственной продукции», – говорится в сообщении.

В дальнейшем на основании фиктивного договора купли-продажи в едином госреестре недвижимости было незаконно зарегистрировано право собственности и на земельный участок стоимостью более 16 млн рублей.

В отношении сотрудницы администрации Дербентского района и двух ее подельников, с зависимости от роли каждого, возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и внесении ложных сведений в технический план (ч. 2 ст. 170.2 УК РФ УК РФ).

В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства произошедшего.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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