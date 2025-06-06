В ЛНР задержали трех подростков, готовивших теракты

В Луганской народной республике задержаны трое подростков, готовивших теракт против сверстников из мести. Задержанные также собирались заложить взрывчатку в одном из храмов региона. Об этом сообщили в региональном главке ФСБ.

По данным спецслужбы, несовершеннолетние входили в запрещенную радикальную группировку и «осуществляли подготовку к совершению терактов по мотивам мести в отношении обучающихся одного из образовательных учреждений, а также объекта религиозного культа».

Фигуранты для координации использовали закрытый чат в Telegram, в котором размещались материалы с подробными инструкциями по изготовлению взрывчатки, взрывчатых веществ, самодельного оружия, а также «инструкции по совершению террористических актов и сокрытию следов преступления от правоохранительных органов», уточнили в УФСБ, передает ТАСС

У одного из злоумышленников обнаружили и изъяли самодельную взрывчатку и огнестрельное оружие.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube