российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 июня 2025, 18:59 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ обстреляли ЛНР кассетными боеприпасами

Вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар кассетными боеприпасами по Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава муниципального округа Вячеслав Третьяков.

«К счастью, благодаря оперативным действиям служб и, вероятно, удаче, нам удалось избежать жертв среди мирного населения», – уточнил мэр в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, ВСУ при помощи БПЛА атаковали мусоровоз. «Это варварский акт, лишенный всякой логики и человечности. Удар по гражданской технике, не представляющей никакой военной угрозы, – это еще одно свидетельство того, что для украинских силовиков не существует никаких моральных границ», – подчеркнул Третьяков.

Кременная, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Российские войска уверенно продвигаются к границе с Днепропетровской областью / Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на шиномонтажку в Лисичанске: ранен мирный житель / Мерц не добился от Трампа обещания усилить поддержку Украины – NYT / Президент США пообещал санкции против России и Украины, если не будет мира / Трамп попросил Путина не отвечать на украинские удары по России / В Курской области после атаки ВСУ погиб мирный житель, ранены шестеро / Орбан: Европа хочет нанести превентивный удар по России / Над Черным морем сбиты вражеские беспилотники

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,