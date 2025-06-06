ВСУ обстреляли ЛНР кассетными боеприпасами

Вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар кассетными боеприпасами по Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава муниципального округа Вячеслав Третьяков.

«К счастью, благодаря оперативным действиям служб и, вероятно, удаче, нам удалось избежать жертв среди мирного населения», – уточнил мэр в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, ВСУ при помощи БПЛА атаковали мусоровоз. «Это варварский акт, лишенный всякой логики и человечности. Удар по гражданской технике, не представляющей никакой военной угрозы, – это еще одно свидетельство того, что для украинских силовиков не существует никаких моральных границ», – подчеркнул Третьяков.

Кременная, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube