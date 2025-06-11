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В Волгограде контрактник сбежал из части и продавал наркотики

В Волгоградской области задержали военнослужащего, который сбежал из войсковой части. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчина был осужден за кражу и во время отбывания срока заключил контракт с Минобороны РФ на один год. Позже он покинул место службы и в мае 2025 года попал в поле зрения правоохранительных органов.

«Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области задержан военнослужащий, самовольно оставивший войсковую часть и причастный к незаконному обороту наркотических средств в крупном размере с целью бесконтактного сбыта», – говорится в сообщении.

У задержанного изъято около 400 граммов синтетического наркотика, который он планировал сбыть на территории Волгоградской области через тайники. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям о самовольном оставлении части и покушении на сбыт запрещенных веществ.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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