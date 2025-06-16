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Понедельник, 16 июня 2025, 10:27 мск

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В Иране пообещали продолжать операции против Израиля до его полного уничтожения

Фото: Freepik

Операции Ирана против Израиля продолжатся до полного уничтожения правящего режима этого государства. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Эффективные, целенаправленные и смертоносные операции против значимых и чувствительных целей этого режима будут продолжаться до его полного уничтожения», – говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Tasnim. В КСИР пообещали, что будущие атаки будут «более жесткими, более точными и разрушительными, чем предыдущие операции».

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал сограждан сплотиться, отложив в сторону разногласия, и решительно выступить единым фронтом против агрессии Израиля.

«Мы не стремились к войне и не начинали ее. Это не мы убили высокопоставленных военных и ученых. Это сделали террористы. Мы не агрессоры», – сказал президент, выступая перед парламентом (цитата по ТАСС). Пезешкиан возложил на США ответственность за агрессию Израиля в отношении Ирана. По его словам, «Америка вопреки всем нормам международного права позволяет Израилю совершать агрессию и нападать на нашу страну». Пезешкиан отметил, что иранский народ не стремился к этой войне.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заранее знал о планах Израиля ударить по Ирану.

В ночь на 13 июня израильская армия нанесла массированные удары по военным и ядерным объектам Ирана. Целями военной операции «Восставший лев» было заявлено уничтожение иранской ядерной программы. В результате атаки погибли высокопоставленные иранские военные, включая командующего КСИР, а также шесть физиков-ядерщиков. В ответ на израильские удары Иран начал операцию «Правдивое обещание 3».

Армия Израиля сегодня сообщила об ударах по командным центрам в Тегеране, принадлежащим силам специального назначения «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, были нанесены удары по ракетным позициям в центральном Иране.

Ракетные удары Ирана ранним утром в понедельник, по данным иранских СМИ, поразили электростанцию в Хайфе. Также сообщалось, что ракеты попали в район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе. По данным израильской полиции, зафиксировано несколько попаданий ракет в Тель-Авиве. Как информирует агенство Tasnim, Иран применил гиперзвуковые ракеты для ударов по Тель-Авиву и Хайфе.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после новых обстрелов со стороны Ирана пригрозил, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия иранских властей, передает ТАСС. Он обвинил Иран в прицельных обстрелах гражданского населения Израиля.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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