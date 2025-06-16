В Иране пообещали продолжать операции против Израиля до его полного уничтожения

Операции Ирана против Израиля продолжатся до полного уничтожения правящего режима этого государства. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Эффективные, целенаправленные и смертоносные операции против значимых и чувствительных целей этого режима будут продолжаться до его полного уничтожения», – говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Tasnim. В КСИР пообещали, что будущие атаки будут «более жесткими, более точными и разрушительными, чем предыдущие операции».
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал сограждан сплотиться, отложив в сторону разногласия, и решительно выступить единым фронтом против агрессии Израиля.
«Мы не стремились к войне и не начинали ее. Это не мы убили высокопоставленных военных и ученых. Это сделали террористы. Мы не агрессоры», – сказал президент, выступая перед парламентом (цитата по ТАСС). Пезешкиан возложил на США ответственность за агрессию Израиля в отношении Ирана. По его словам, «Америка вопреки всем нормам международного права позволяет Израилю совершать агрессию и нападать на нашу страну». Пезешкиан отметил, что иранский народ не стремился к этой войне.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заранее знал о планах Израиля ударить по Ирану.
В ночь на 13 июня израильская армия нанесла массированные удары по военным и ядерным объектам Ирана. Целями военной операции «Восставший лев» было заявлено уничтожение иранской ядерной программы. В результате атаки погибли высокопоставленные иранские военные, включая командующего КСИР, а также шесть физиков-ядерщиков. В ответ на израильские удары Иран начал операцию «Правдивое обещание 3».
Армия Израиля сегодня сообщила об ударах по командным центрам в Тегеране, принадлежащим силам специального назначения «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, были нанесены удары по ракетным позициям в центральном Иране.
Ракетные удары Ирана ранним утром в понедельник, по данным иранских СМИ, поразили электростанцию в Хайфе. Также сообщалось, что ракеты попали в район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе. По данным израильской полиции, зафиксировано несколько попаданий ракет в Тель-Авиве. Как информирует агенство Tasnim, Иран применил гиперзвуковые ракеты для ударов по Тель-Авиву и Хайфе.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац после новых обстрелов со стороны Ирана пригрозил, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за действия иранских властей, передает ТАСС. Он обвинил Иран в прицельных обстрелах гражданского населения Израиля.
Тегеран, Наталья Петрова
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