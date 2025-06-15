Иран назвал условие прекращения атак на Израиль и готов к соглашению об отсутствии ядерного оружия

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у страны ядерного оружия. Однако, по его оценке, Израиль хочет сорвать переговоры Ирана с США по иранской ядерной программе.

«Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом. Но если целью будет лишение Ирана его ядерных прав, то, естественно, мы не готовы к такой сделке», – заявил он на встрече с послами, которая транслировалась в эфире иранского телевидения (цитата по РИА «Новости»).

Аракчи также отметил, что на отмененном шестом раунде переговоров с США в Омане Иран планировал представить конкретный план, который мог бы открыть путь к заключению ядерной сделки. Однако атаки Израиля по Ирану в разгар переговорного процесса свидетельствуют о противодействии любым попыткам диалога, полагает министр. По его мнению, действия Израиля направлены на срыв переговоров, а «правительство США этому содействует».

При этом Иран скептически относится к заявлениям Вашингтона о непричастности к израильским атакам. «За последние два дня мы получили через различные каналы сообщения от США о том, что они не вмешиваются, однако мы не верим этим заявлениям», – заявил Аракчи, чьи слова приводит агентств Tasnim. «Если они (США – прим. ред.) действительно не причастны, им следует заявить об этом открыто. Личных сообщений недостаточно – США должны четко обозначить свою позицию и осудить атаки на ядерные объекты», – продолжил он. По словам министра, Тегеран ожидает, что США «выйдут из этого конфликта и не будут в него вмешиваться».

Аракчи также обозначил условие прекращения иранских ударов по Израилю – полное прекращение агрессии в отношении исламской республики. «Мы не стремимся расширять войну на другие страны и регионы, если это не будет навязано извне. Мы вели дипломатическую работу, однако агрессия была навязана нам. Мы защищаем себя, и эта защита является законной и ответной на нападение. Если агрессия прекратится, наши ответные действия также прекратятся», – сказал он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что Тегеран не стремится получить ядерное оружие. «Иран всегда был готов достичь взаимопонимания и соглашения путем диалога, но, к сожалению, вместо того, чтобы принять наши аргументы, мировые державы приняли ложь Израиля, который стремится посеять хаос на Ближнем Востоке», – приводит слова Пезешкиана РИА «Новости».

Тем временем, глава МИД Израиля Гидеон Саар сегодня заявил, что еврейское государство продолжит удары по Ирану, и обвинил Тегеран в нарушении международного права. Заявление прозвучало в телефонном разговоре с немецким коллегой Йоханном Вадефулем, передает ТАСС. «В ходе беседы министр Саар подчеркнул, что операция Армии обороны Израиля в Иране будет продолжена и по-прежнему имеет важные цели, которых необходимо достичь», – сообщила пресс-служба МИД Израиля. «Израиль сосредоточен на поражении военных целей и объектов иранского ядерного проекта», – добавили в ведомстве.

Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, нанес удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран ответил на эту атаку ракетными ударами. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил сжечь столицу Ирана, если удары по еврейскому государству не прекратятся. Сегодня ночью стороны конфликта вновь обменялись ударами. В результате иранских ударов в Израиле погибли 10 человек, порядка 200 пострадали, пишет The Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи «Маген Давид адом». В Бат-Яме в пригороде Тель-Авива ракета попала в жилой дом – погибли шесть человек, еще 180 человек получили ранения. Позже израильский минздрав уточнил, что за последние сутки от иранских обстрелов погибли 12 человек, около 385 человек пострадали.

Корпус стражей исламской революции заявил, что в результате последней серии ракетных ударов Ирана были поражены объекты по производству топлива для израильских истребителей и израильские центры энергоснабжения.

Целями израильских военные были штаб-квартира Минобороны Ирана, а также объекты, «связанные с проектом создания иранским режимом ядерного оружия», ракетные установки и инфраструктура для хранения и запуска ракет, сообщил ЦАХАЛ.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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