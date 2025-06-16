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Понедельник, 16 июня 2025, 13:35 мск

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ФСБ пресекла подрыв машины херсонского чиновника по заданию Киева

ФСБ заявила о задержании в Херсонской области гражданина России, готовившего подрыв автомобиля чиновника администрации Херсонской области по заданию украинских спецслужб.

По информации спецслужбы, мужчина 1974 года рождения был задержан «при попытке реализации преступного замысла». У него изъяли взрывчатое вещество иностранного производства марки «С-4» массой 1250 граммов, электродетонатор и программируемый блок управления.

Как отметили в ФСБ, задержанный дал признательные показания. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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