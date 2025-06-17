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Замначальника УФСИН Удмуртии попался на крупной взятке

В Удмуртии задержали заместителя начальника регионального управления ФСИН по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

Согласно материалам следствия, фигурант в 2023 году получил взятку в виде иномарки стоимостью более 2,7 млн рублей за лоббирование интересов группы компаний, имеющей договорные отношения с рядом исправительных учреждений Удмуртии. Взяткодателем оказался ее руководителем.

В отношении замначальника УФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Удмуртии и СКР.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение. Следствие готовить ходатайство об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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