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Пятница, 20 июня 2025, 15:42 мск

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Под Волгоградом задержали банду наркоторговцев

В Волгоградской области задержали 13 членов преступной группировки. Полицейские изъяли более 200 кг наркотиков. Об этом сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками из Волгоградской области пресекли деятельность преступного сообщества. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 13 подозреваемых. Из незаконного оборота изъято свыше 217 килограммов сильнодействующих препаратов», – говорится в сообщении.

Межрегиональную криминальную структуру создали два брата из Московской области. Они организовали работу наркошопа в даркнете. Товар доставлялся из-за рубежа и распространялся через курьеров.

В результате расследования возбуждено 40 уголовных дел по 130 эпизодам преступлений. Задержанные заключены под стражу.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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