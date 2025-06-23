В Забайкалье сотрудники МЧС продавали права на управление лодками

В Забайкальском крае задержали двух сотрудников МЧС, которые за взятки оказывали помощь со сдачей экзамена и получение удостоверений на право управления маломерными судами. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Установлено, что два руководителя центра ГИМС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю с 2023 года организовали преступную схему по получению денежных средств за оказание помощи при сдаче теоретического экзамена и получении удостоверений <…> без фактической проверки знаний и практических навыков», – говорится в сообщении.

Сумма взятки зависела от категории получаемых водительских прав и составляла от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Выявлено 20 фактов получения подозреваемыми денежных средств.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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