Спецслужбы предотвратили теракт на нефтехимическом заводе в Татарстане

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали жителя, планировавшего теракт на нефтехимическом заводе. Предположительно, подозреваемый действовал по заданию украинских спецслужб.

Житель Нижнекамска собирался взорвать один из крупных нефтехимических предприятий, на котором работал. Он должен был забрать самодельное взрывное устройство из тайника, пронести его на территорию завода и заложить. После этого мужчина планировал покинуть Россию.

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, бомбу обнаружили в том месте, где он указал.

По факту подготовки к совершению теракта возбудили уголовное дело. Проводятся следственные и оперативные действия для выяснения всех деталей готовящегося преступления.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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