В Белгородской области в результате атак ВСУ ранены три человека

В Белгородской области в результате атаки украинских дронов ранены три человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одна из атак была проведена в Грайворонском округе, где пострадали мирный житель и боец самообороны.

«В городе Грайвороне FPV-дрон атаковал частный дом. Ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей баротравму. После оказания необходимой помощи отпущена на амбулаторное лечение», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков отметил, что боец самообороны получила ранение в результате обстрела села Мокрая Орловка. «Женщину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в Грайворонскую ЦРБ. Для продолжения дальнейшего лечения она будет переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода», – сообщил он.

Еще один мирный житель пострадал в селе Муром Шебекинского округа. «Во дворе частного домовладения сдетонировал дрон – женщина получила ранения. С минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги её доставили в Шебекинскую ЦРБ», – пояснил глава Белгородской области, добавив, что медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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