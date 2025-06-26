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Четверг, 26 июня 2025, 17:04 мск

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Суд взыскал в доход РФ нефтебазы семьи госсекретаря Дагестана

Советский районный суд Махачкалы в полном объеме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в доход государства нефтеперевалочного комплекса и связанных с ним компаний, принадлежащих госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Как отмечается, иск был обоснован тем, что на территории Дагестана функционировало республиканское государственное объединение по обеспечению нефтепродуктами «Дагнефтепродукт» – единственный оператор по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт «Махачкала». Имущественный комплекс предприятия включал в себя 67 земельных участков и более 360 зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иную инфраструктуру. Магомедов, задействовав свои связи и властные полномочия, обеспечил его преобразование в ОАО «Дагнефтепродукт» путем принятия в 2005 году Министерством имущественных отношений Республики Дагестан соответствующим распоряжения.

Обладая служебной информацией о предстоящем аукционе по продаже 100% ценных бумаг данного акционерного общества, Магомедов создал ООО «Дагестаннефтепродукт» и обеспечил его победу на торгах. При этом денежные средства за выкуп ценных бумаг в бюджетную систему не поступили.

Завладев полным пакетом акций общества, Магомедов приступил к легализации прав на активы бывшего государственного предприятия путем их дробления, преобразования, передачи в управление подконтрольных структур и реализации аффилированным лицам.

В последующем ООО «Дагестаннефтепродукт» было переименовано в ООО «МСБ холдинг», фирменное наименование которого включает инициалы Магомедова. С 2020 года учредителями общества значатся дети Магомедова.

Накануне государственный секретарь Дагестана был задержан по уголовному делу, связанному с хищениями.

Махачкала, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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