ВСУ ударили беспилотником по сотрудникам Запорожской АЭС

Украинские войска атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС в 350 метрах от блоков. Боевики ВСУ ударили по персоналу станции беспилотником. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ЗАЭС. Обошлось без пострадавших. Станция продолжает работать в штатном режиме.

«Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС, противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров», – говорится в сообщении.

В результате удара никто из сотрудников, выполнявших очистку канала, не пострадал, но был поврежден служебный автомобиль.

Сейчас проводится оценка нанесенного причиненного ущерба и анализ обстоятельств инцидента. Работа на АЭС продолжается с полным соблюдением всех необходимых мер предосторожности – безопасность эксплуатации станции гарантирована, подчеркивается в сообщении.

«Подобные атаки ВСУ – это террористические акты, которые несут угрозу безопасности Запорожской атомной станции. То, что целью террористов становятся атомщики, демонстрирует новый уровень бесчеловечности киевского режима», – заявили на ЗАЭС.

Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА «Новости», что администрация ЗАЭС уведомит находящихся на станции экспертов МАГАТЭ об атаке дрона ВСУ на сотрудников атомной станции. Она уточнила, что атака ВСУ совершена по району подводящего канала, который ведет к градирням – удар был крайне близок к блокам, передает телеканал «Звезда».

Энергодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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