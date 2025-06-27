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Пятница, 27 июня 2025, 16:42 мск

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Министра транспорта Херсонской области задержали за взятки

Министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области Александра Балышева и его заместителя – начальника управления дорожного хозяйства Сергея Журавлева задержали по делу о коррупции.

По данным следствия, взятки чиновники получили от представителей компании, занимающейся строительством и восстановлением дорог, в том числе тех, которые были разрушены в ходе боевых действий.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Чиновники получили несколько миллионов рублей за общее покровительство.

Балышева и Журавлева арестовали на два месяца. В скором времени арестованных отправят в Москву, где с ними будут работать сотрудники центрального аппарата СКР.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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