В Петербурге задержан депутат ЗакСо по делу о взятках руководства Колпино

В Петербурге задержан депутат Законодательного собрания Олег Милюта в рамках расследования уголовного дела о взятках, фигурантами которого являются глава Колпинского района города Юлия Логвиненко и руководитель муниципального образования Колпина Дмитрий Кохно.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, речь идет о получении при посредничестве Олега Лапотко взяток в особо крупном размере.

«Установлен и задокументирован факт получения денежных средств в размере не менее 14 724 000 рублей. Лица, причастные к данной противоправной деятельности, задержаны», – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

О задержании Логвиненко и Кохно стало известно накануне. По Следственного комитета, с декабря 2024 года по июнь 2025-го фигуранты через посредника получили взятку в сумме не менее 9,2 млн рублей от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории города Колпина, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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