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Понедельник, 30 июня 2025, 20:56 мск

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Над Ростовской областью сбит украинский беспилотник

Вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаки российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, около 18:45 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник над Ростовской областью.

Врио главы региона Юрий Слюсарь со своей стороны уточнил, что удар БпЛА был нейтрализован в Каменском районе.

«По предварительным данным, также обошлось без последствий на земле», – отметил он.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Ростов-на-Дону, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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