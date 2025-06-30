Над Ростовской областью сбит украинский беспилотник

Вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаки российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, около 18:45 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник над Ростовской областью.

Врио главы региона Юрий Слюсарь со своей стороны уточнил, что удар БпЛА был нейтрализован в Каменском районе.

«По предварительным данным, также обошлось без последствий на земле», – отметил он.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Ростов-на-Дону, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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