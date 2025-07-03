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Четверг, 3 июля 2025, 10:06 мск

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Суд отправил под арест замглавы Росгидромета по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову, удовлетворив ходатайство следствия. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, защита чиновницы подала апелляцию на данное решение, но Мосгорсуд ее отклонил». Подробности дела не приводятся.

Родькова заняла должность замруководителя Росгидромета в 2017 году. До этого работала в Росгранице.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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