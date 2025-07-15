В Дании запугивают российских дипломатов

Российский посол в Дании заявил о запугивании сотрудников дипведомства РФ. Дошло даже до незаконного проникновения в места жительства российских дипломатов.

«Нормальная дипломатическая работа в настоящее время в Дании невозможна», – рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью РИА «Новости».

Некоторые российские дипломаты, проживавшие в городе, подвергались прямым угрозам, а в их квартиры осуществлялось незаконное проникновение. Здания на территории посольства, в частности, школа, обливались краской.

По словам главы дипмиссии, ни в одном случае полицейское расследование не дало результатов – виновные к ответственности не привлечены.

Посольство РФ находится в изоляции со стороны датских властей, которые проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией. Контакты российского посольства с властями ограничены практическими вопросами.

«В основном они сводятся к обсуждению практических вопросов функционирования дипломатических миссий наших стран, защите прав соотечественников, а также к взаимным демаршам», – добавил Барбин.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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