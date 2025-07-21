В Москве начинается суд над участниками теракта в «Крокус Сити Холле»

Во Втором Западном окружном военном суде сегодня пройдут предварительные слушания по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Все 19 обвиняемых доставлены в суд. Предварительное заседание пройдет в закрытом режиме.

Дело будет слушать коллегия из трех судей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Сегодня суд должен назначить дату рассмотрения дела по существу, а также определить здание, где будет проходить процесс, поскольку судебные залы военного суда в Госпитальном переулке в Москве не смогут вместить всех участников.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в концерном зале в подмосковном Красногорске в июне. Материалы дела составляют более 470 томов, которые включают вещественную доказательную базу, собранную в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных экспертиз в отношении обвиняемых.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали 609 человек. Концертный зал полностью сгорел. Потерпевшими по делу о теракте в концертном зале проходят более 1,7 тыс. человек. В одно производство с делом о теракте соединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фигуранты дела – члены запрещенной в РФ террористической организации «Вилаят Хорасан», а также их пособники и лица, вооружившие террористов, – в зависимости от роли каждого обвиняются по десяти статьям Уголовного кодекса РФ.

Согласно данным следствия, теракт в «Крокусе» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, но это преступление было предотвращено, сообщал СКР.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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