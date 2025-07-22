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Вторник, 22 июля 2025, 15:51 мск

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Два жителя Хабаровского края готовили теракт в Татарстане

В Татарстане задержали двух жителей Хабаровского края по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

По данным спецслужбы, злоумышленники связались с сотрудником украинской разведки и получили от него координаты тайника, в котором находились элементы самодельного взрывного устройства для совершения террористического акта.

Отмечается, что в случае успеха они собирались переехать на Украину и получить украинское гражданство.

«Возбуждены уголовные дела по ст. 275 («Государственная измена в форме оказания иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации»), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»)», – сообщили в ведомстве.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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