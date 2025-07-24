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Четверг, 24 июля 2025, 11:31 мск

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Водитель скорой помощи погиб в Запорожской области после атаки дрона ВСУ

Фото: Минобороны РФ

ВСУ с помощью беспилотника атаковали автомобиль скорой помощи в Запорожской области. В результате погиб водитель, два медика получили ранения. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вражеский дрон ударил по «неотложке» в Пологовском муниципальном округе. «Водитель погиб, фельдшер и медицинская сестра получили ранения. Они госпитализированы и получают необходимую помощь в полном объеме», – говорится в сообщении ведомства.

Бригада скорой помощи, ехала на вызов к людям, пострадавшим от другой атаки беспилотника ВСУ, когда была атакована вражеским дроном, отметили в минздраве

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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