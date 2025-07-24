ВСУ атаковали в Курской области частный жилой дом: погибла 85-летняя женщина

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал частный дом в деревне Сухая Рыльского района в Курской области, в результате чего погибла 85-летняя женщина.

Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Искренние соболезнования близким, это невосполнимая утрата», – отметил он в своем телеграм-канале.

«Уважаемые жители, враг продолжает по-настоящему варварски атаковать нашу территорию. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности, будьте крайне бдительны!» – добавил Хинштейн.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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