Число жертв взрыва в многоэтажке в Саратове возросло до шести

В Саратове число жертв взрыва газа и обрушения в многоэтажном доме увеличилось до шести человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Telegram: Видео

«Спасатели МЧС России достали из-под завалов мужчину и передали медикам. Он более 6 часов был зажат бетонными плитами. К сожалению, пострадавший скончался», – уточнили в ведомстве.

Мощный взрыв в десятиэтажном жилом доме в Саратове произошел сегодня около 11 часов утра. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Взрывной волной повреждены или разрушены более 30 квартир. Эпицентром взрыва стала квартира на 9-м этаже. В соседнем доме выбиты окна. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

После взрыва введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Саратов, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube