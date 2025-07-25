Число пострадавших в Саратове при взрыве в многоэтажке возросло до 10

Число пострадавших при взрыве газа и последовавшем обрушении в жилой многоэтажке в Саратове увеличилось до 10 человек, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«Всего пострадали 10 человек. Они получают амбулаторное лечение», – уточнил собеседник агентства.

Мощный взрыв в десятиэтажном жилом доме в Саратове произошел сегодня около 11 часов утра. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Взрывной волной повреждены или разрушены более 30 квартир. Согласно последним данным, шесть человек погибли.

Эпицентром взрыва стала квартира на 9-м этаже. В соседнем доме выбиты окна. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. После взрыва введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Саратов, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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