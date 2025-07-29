Ливни, обрушившиеся на Пекин, унесли жизни 30 человек

Из-за сильных ливней в Пекине погибли 30 человек. Более 80 тыс. жителей были эвакуированы. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Пекинский городской штаб по борьбе с наводнениями.

По данным властей, в районе Миюнь, в северной части китайской столицы, жертвами стихии стали 28 человек, еще два человека погибли в районе Яньцин.

Из-за наводнений, вызванных проливными дождями, по всему городу были эвакуированы 80 332 человека. Максимальное количество осадков выпало в районе Миюнь, достигнув 543,4 мм.

Ливни повредили 31 участок дорог и привели к массовому отключению электроэнергии.

В последние дни в Миюне и других районах Пекина были зафиксированы экстремальные и сильные конвективные явления, вызванные теплым и влажным воздухом с края субтропического антициклона. Вечером 28 июля Пекинский городской штаб по борьбе с наводнениями запустил механизм экстренного реагирования наиболее высокого уровня в связи с наводнениями.

Власти Пекина предупредили население о необходимости держаться подальше от участков рек с быстрым течением.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение приложить максимальные усилия, чтобы не допустить человеческих жертв.

Пекин, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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