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Вторник, 29 июля 2025, 10:20 мск

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В сибирском селе задержали двух пособников террористов

В Новосибирской области задержали двух сторонников террористической организации. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность двоих жителей Новосибирска, подозреваемых в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, – совершении государственной измены и пропаганде терроризма», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, двое молодых жителей села Криводановка в 2023 году организовали пропагандистские акции по заданию запрещенной на территории России украинской террористической организации «Легион Свобода России». Они расклеивали листовки с антироссийскими лозунгами, со ссылками на информационные ресурсы террористической структуры, а также расписывали стены граффити, пропагандирующими терроризм.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 205.2 и ст. 275 УК РФ (пропаганда терроризма и государственная измена).

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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