В Дагестане задержали двух пособников террористов

В Дагестане сотрудники спецслужб задержали двух сторонников международной террористической организации, запрещенной на территории России. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным правоохранителей, с 2023 по 2024 год подозреваемые, находясь в Египте, принимали участие в деятельности террористической организации. В качестве ее членов они выполняли различные обязанности, включая сбор денег через интернет. Средства предназначались для приобретения оружия, боеприпасов, техники и военного снаряжения. По возвращении в Россию мужчин задержали сотрудники спецслужб.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 205.1, ч. 4 ст. 205.1, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и ч. 2 ст. ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

Следствие проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и выявлению возможных соучастников.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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