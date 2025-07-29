Сети аптек «Столички» и «Неофарм» столкнулись со сбоем Наблюдаются проблемы с бронированием лекарств и доступом к программам лояльности

У двух крупных сетей аптек «Столички» и «Неофарм» произошел сбой в работе. Некоторые точки закрыты, покупатели не могут забронировать лекарственные препараты, также наблюдаются сложности с доступом к программам лояльности.

Сети предупредили о проблемах на своих сайтах. У «Столичек» не работают некоторые точки продажи, также есть сбой в доступности отдельных функций сайта, говорится в уведомлении на портале компании. То же самое сообщается и на сайте аптек «Неофарм».

В этих сетях насчитывается больше 1000 аптек в 80 городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Большинство расположены в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Туле, Костроме и Владимире.

Телеграм-канал «Mash» сообщает, что инфраструктура компаний подверглась кибератаке. На устранение неполадок потребуется один-два дня.

Ранее кибератака стала причиной глобального сбоя в работе авиакомпании «Аэрофлот». Перевозчику пришлось отменить и перенести десятки рейсов. Ответственность за сбой взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. Хакеры утверждают, что на протяжении года находились внутри корпоративной сети перевозчика. Сегодня «Аэрофлот» заявил, что ему удалось стабилизировать программу выполнения рейсов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube